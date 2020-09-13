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Lexus зарегистрировал в России новый кроссовер

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В частности, на территории РФ премиальный бренд зарегистрировал две торговые марки, которые относятся к одной и той же модели автомобиля.
Lexus зарегистрировал в России новый кроссовер TX с обозначениями TX350 и TX500h, то указывает на две версии с разными силовыми установками.

По предварительным данным, речь идет об абсолютно новой модели, которая будет представлена в гибридной и бензиновой модификациях.

Новинкой станет полноразмерный кроссовер длиной более 5 метров с салоном на 6 или 7 мест. В основе автомобиля расположится платформа TNGA-L. Ожидается, что новинка появится на рынке в 2021 или 2022 году.

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