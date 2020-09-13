Автомобили Tesla китайской сборки будут поставляться в Европу

Как известно гигафабрика компании Tesla в Китае стала первой в мире, которая появилась за пределами Китая.

При этом еще строится завод автопроизводителя в Европе, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Однако недавно выяснилось, что в планах компании Tesla Motors поставлять автомобили Tesla китайской сборки на европейский рынок.

Впрочем, китайской сборки электрокары появятся еще и в Сингапуре, Новой Зеландии, а также Австралии. Вероятно, на заводе в Китае продолжат собирать недорогие модели, тогда как европейский завод будет выпускать новые модели, включая дорогие.

Стоит отметить, что организация производства электрокаров в Китае позволила компании снизить их стоимость и сделать их более конкурентоспособными на рынке, несмотря на конкуренцию со стороны местных автопроизводителей.

Что касается начала поставок китайских автомобилей в Европу, то тут сообщается, что они начнутся возможно даже в конце этого года.