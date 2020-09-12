Главная » Новости

Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Это не первое подорожание китайских кроссоверов марки, тогда как прошлое подорожание было в августе.
Компания Chery на российском рынке снова подняла цены на Tiggo 4 и Tiggo 8. Эти модели в сентябре подорожали на 1,0-3,0%.

В августе кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в дилерских центрах стали дороже на 10 тыс. рублей. Сейчас автопроизводитель увеличил цену на 10-20 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Chery Tiggo 8 в версии Active и Family сейчас можно купить за 1 599 900 и 1 679 900 рублей соответственно. Такая стоимость на эти комплектации была и в августе.

Изменение цены затронуло только топовую комплектацию, и ее теперь предлагают за 1 756 000 рублей.

А вот Tiggo 4 подорожал во всех комплектациях. Его базовая версия теперь стоит от 979 000 рублей, а максимальная версия «паркетника» доступна за 1 139 000 рублей.

chery Chery Tiggo 4 Chery Tiggo 8
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика