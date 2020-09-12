Chery вновь поднял цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в России

Это не первое подорожание китайских кроссоверов марки, тогда как прошлое подорожание было в августе.

Компания Chery на российском рынке снова подняла цены на Tiggo 4 и Tiggo 8. Эти модели в сентябре подорожали на 1,0-3,0%.

В августе кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8 в дилерских центрах стали дороже на 10 тыс. рублей. Сейчас автопроизводитель увеличил цену на 10-20 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Chery Tiggo 8 в версии Active и Family сейчас можно купить за 1 599 900 и 1 679 900 рублей соответственно. Такая стоимость на эти комплектации была и в августе.

Изменение цены затронуло только топовую комплектацию, и ее теперь предлагают за 1 756 000 рублей.

А вот Tiggo 4 подорожал во всех комплектациях. Его базовая версия теперь стоит от 979 000 рублей, а максимальная версия «паркетника» доступна за 1 139 000 рублей.