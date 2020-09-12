Что такое кроссовер в автозвуке: принцип работы, настройка и выбор устройства

Чтобы звучание акустической системы было чистым, на динамики должен подаваться сигнал той частоты, для которой они предназначены. Если частотный интервал не соответствует конструкции динамиков, звук будет искажен помехами и аудиосистема может вскоре прийти в негодность.

Кроссовер – устройство, которое распределяет сигнал определенного диапазона между компонентами системы. Оно может быть встроенным в усилитель или устанавливаться отдельно. Рассмотрим, что такое кроссовер в музыке и как он используется.

Как работает кроссовер

Девайс состоит из двух фильтров, работающих по заданной схеме. Один из фильтров – лоу-пасс – собирает частоты до показателя 1000Гц, когда частотность распределения ниже этого значения. Второй фильтр – хай-пасс – работает в случае, если частотность превышает 1000Гц.

По вышеописанному принципу работает двухполосный аудио кроссовер. Есть также трех- и четырехполосные устройства, конструкции которых дополнены фильтрами средних частот. Качество звучания также зависит от показателя распределения частот. Чем он выше, тем мощнее и лучше передается звук.

Какими бывают кроссоверы:

Пассивными. Устройства такого типа самые распространенные. Они не имеют отдельного питания и за счет этого проще устанавливаются. Однако потребление ими энергии может вызвать сбои в работе всей системы;

Устройства такого типа самые распространенные. Они не имеют отдельного питания и за счет этого проще устанавливаются. Однако потребление ими энергии может вызвать сбои в работе всей системы; Активными. Более сложная конструкция обеспечивает детальную фильтрацию частот. Такие кроссоверы для акустики часто бывают встроенными в усилители звука.

Преимущества и недостатки

Пассивные кроссоверы проще устанавливаются и имеют меньшую стоимость. Однако они не подходят для использования с профессиональным автозвуком.

Активные, соответственно, стоят дороже и более сложны в установке. Для каждой из полос такого кроссовера рекомендуется установить свой усилитель звука. Однако они более производительны и лучше определяют частоты для разного типа автомобильных динамиков .

Зачем нужен кроссовер в автомобиле

Не все акустические системы необходимо оснащать кроссовером. Однако есть ситуации, когда он может сильно улучшить качество звука.

Один или даже несколько таких устройств понадобятся для компонентной системы автозвука с несколькими сабвуферами и усилителями. Они особенно необходимы в случае, когда для каждого типа динамиков – высоко- и низкочастотных – используется свой усилитель.

Коаксиальная акустика реже требует установки кроссовера, ведь в компонентной он часто бывает встроенным. Монтаж внешнего устройства может понадобиться, если коаксиальную систему расширяют дополнительными динамиками и усилителем.

Как выбрать кроссовер для акустики

Узнав, что такое кроссовер в автозвуке, можно приступить к его выбору. При этом в первую очередь стоит учитывать номинальную мощность устройства. Она должна быть ниже мощности динамиков приблизительно на 15%. Если мощность кроссовера будет выше, колонки могут перегореть. Также важно учитывать сопротивление, при котором распределитель частот станет работать правильно.

Как настроить кроссовер

Чтобы получить хорошее качество звука с помощью кроссовера, следует настроить правильную частоту срезов. Для трехполосных девайсов устанавливают два уровня срезов – между высокими и средними, а затем между средними и низкими частотами.

Также важно корректно установить частоты в колонках. В случае неправильной настройки качество передачи звука ухудшится, сократится время работы системы и её компонентов.

Разбираясь, что такое кроссовер в автозвуке, и в каких случаях он применяется, можно выбрать правильное устройство и корректно его настроить для более чистого и реалистичного звучания автомобильной аудиосистемы.