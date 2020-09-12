Тенденции изменились за последние пять лет, а еще исследование в России показало, что россияне стали чаще покупать противоугонные системы.

Как выяснили журналисты «Газеты.Ru», угонщики в России стали выбирать более дешёвые автомобили.

За последние пять лет чаще всего в стране начали угонять автомобили среднего ценового сегмента марок Hyundai, Kia и Toyota, хотя еще в 2015 году наиболее востребованными являлись Infiniti, Range Rover и Audi.

В этом году за первые шесть месяцев по частоте угона лидирует Toyota Camry, а в первую пятерку еще входят модели Hyundai Creta, Toyota Land Cruiser 200, Hyundai ix35 и Kia Rio.

Как отмечают российские журналисты, такую статистику им предоставила компания «Ренессанс Страхование», где также указано, что в десятке самых угоняемых машин еще числятся Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Ford Focus, Kia Ceed и Soul.

При этом в 2015 году рейтинг был другим и в нем по частоте угонов лидировали Nissan Murano, Infiniti QX80, Honda Pilot, Range Rover Sport, Audi Q7, Toyota Land Cruser 200, Mazda 6, Kia Optima, Land Rover Discovery и Mazda 3.

Также выяснилось, что из-за предпочтений угонщиков изменилась и стоимость каско на популярные для угона автомобили. Наряду с этим журналисты выяснили, что на фоне пандемии в этом году серьезно выросли продажи противоугонных систем.

Как сообщили аналитики «Авито», спрос на противоугонные системы в период июль-август увеличился на 52%, причем спросом пользуются как дорогие, так и дешевые «противоугонки».