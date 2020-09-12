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В РФ продажи подержанных кроссоверов и внедорожников выросли на 20%

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Это выяснили специалисты агентства «Автостат Инфо», опубликовав статистику по продажам машин сегмента SUV с пробегом по итогам августа.
В отчетный период в РФ продажи подержанных кроссоверов и внедорожников выросли на 20% и составили 125 877 реализованных экземпляров.

При этом за период с начала года тоже наблюдается положительная динамика, когда объёмы продаж кроссоверов и внедорожников составили 752 724 экземпляра, что на 2,6% больше.

В августе самым востребованным представителем сегмента остался Lada 2121 с показателем 8 234 ед., что на 3,6% больше. На втором месте располагается Chevrolet Niva.

Ее объёмы продаж составили 7 039 штук, а это на 7,3% больше. В тройке самых востребованных подержанных кроссоверов оказался Toyota RAV4 с результатом 4 988 ед., что на 37% больше.

Nissan Qashqai стал четвертым, а на пятой строчке расположился KIA Sportage. Их объёмы продаж на вторичном рынке составили 4 272 ед. (+28%) и 4 231ед. (+21,8%) соответственно.

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