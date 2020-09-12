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Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

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Модель Ford Focus стала пользоваться повышенным спросом на рынке подержанных автомобилей.
Так, этот автомобиль оказался лидером по продажам среди машин с пробегом за 8 месяцев этого года, а также аналитики обратили внимание, что он стал лидером по продажам второй месяц подряд.

В частности, Ford Focus лидировал на вторичном рынке в июле и августе. Как сообщили аналитики «Автостат», в эти месяцы наблюдался повышенный интерес со стороны россиян не только к Ford Focus, но и моделям Hyundai Solaris и KIA Rio.

При этом по итогам прошлого месяца лидером самым продаваемым авто с пробегом в России стал Ford Focus с показателем 77,6 тыс. реализованных экземпляров.

Только на втором месте расположилась LADA 2114, которая была продана в количестве 76,7 тыс. единиц. В тройке лидеров расположился седан Hyundai Solaris (70,1 тыс. ед.), а четвертый результат показал KIA Rio (69,1 тыс. ед.).

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