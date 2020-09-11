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Ремонт Мерседес Бенс нужно доверять профессионалам

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Ремонт Мерседес Бенс нужно доверять профессионалам

Мерседес — это востребованная марка автомобиля. Купить такую машину мечтает каждый автолюбитель. О том, где стоит ремонтировать такой автомобиль можно прочесть в этой статье.

Надежность, проверенная годами. Несмотря на то, что сегодня автопром прелагает много машин премиум класса, немецкое качество Мерседес проверено годами. Еще с прошлого века машины этого бренда стали символом не только надёжности, но и престижа. Однако любой механизм со временем изнашивается и ему требуется квалифицированый ремонт. Специалисты компании Либерум Авто имею большой стаж в ремонте автомобилей марки мерседес.

Содержание
  1. Качественный сервис
  2. Основные правила надёжного ремонта
  3. Преимущества сервиса

Качественный сервис

Приобретение нового Мерседеса предполагает значительные расходы на его обслуживание. Качественные запчасти и надежный сервис предлагает много компаний, но доверять свой автомобиль лучше проверенным фирмам. Сегодня на рынке очень много контрфактных деталей к машинам этой престижной марки. Отличить их от оригинальной продукции не могут даже специалисты СТО. Как правило, узнают о некачественных деталях и комплектующих только после поломки.

Основные правила надёжного ремонта

Для того, чтоо бы ремонт автомобиля Мерседес Бенс был качественным, необходимо придерживаться следующих правил:

  • Обращаться следует только в сертифицированные СТО, имеющей опыт работы.
  • Устанавливать необходимо оригинальные запчасти.
  • На каждый агрегат устанавливается гарантийный срок безопасной эксплуатации.

Если придерживаться этих правил, автомобиль такой престижной марки прослужит долго, и проблем не будет возникать.

Преимущества сервиса

Обслуживание и ремонт автомобиля Мерседес в компании максимально комфортны для клиентов. Если у автовладельца есть время, то он может наблюдать все этапы обслуживание своей машины в комфортабельном номере со всеми удобствами и панорамным видом на СТО. Клиент сам увидит, как ремонтируют его автомобиль. На официальном сайте компании можно ознакомиться с отзывами реальных клиентов. В своих отзывах люди пишут о том, какие работы были выполнены, сколько это заняло времени и во сколько это все обошлось. По любым вопросом, по обслуживанию и ремонту Мерседесов, автолюбители могут задать вопрос специалистам технической поддержки. Сделать это можно в онлайн режиме и заказав обратный звонок на бесплатную телефонную лини компании в круглосуточном режиме.

Если автолюбитель выбрал машину марки Мерседес Бенс, то экономить на ее обслуживании не стоит. Отличный сервис и каче5ственные запчасти — основные преимущества компании Либерум Авто.

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