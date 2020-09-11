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В РФ продали 2,5-тысячный автомобиль Suzuki с мотором Boosterjet

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В компании Suzuki недавно сообщили о продаже 2,5-тысячного экземпляра автомобиля, оснащенного двигателем Boosterjet.
Как говорится в сообщении компании, в РФ продали 2,5-тысячный автомобиль Suzuki с мотором Boosterjet объёмом 1,4 литра.

Этот двигатель имеет название К14С-DITC, непосредственный впрыск топлива, а его мощность составляет 140 лошадиных сил при 220 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что первый автомобиль с таким двигателем на российском рынке появился в 2016 году и им оказался Suzuki Vitara S.

Сейчас на рынке с таким двигателем продается обновленный Vitara, а также такой ДВС есть и в SX4.

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