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Maserati до 2024 года планирует выпустить 13 новых моделей

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Часть новинок окажется электрокарами, о чем говорится в новом плане компании по выпуску новых автомобилей.
Согласно этому плану, Maserati до 2024 года выпустит 13 новых моделей, среди которых около половины будет на электротяге.

Все новые модели поделены на четыре категории, а это модели среднего размера, полноразмерные авто, крупные модели и имиджевые продукты.

К слову недавно Maserati опубликовала тизер своего нового кроссовера и сообщила, что он получит название Grecale.

Подробности об этом проекте не раскрываются. Среди новинок еще будет открытая версия купе MC20 и его электрическая модификация, новое поколение седана Quatttoporte, у которого также появится электрическая версия, а еще аналогичные обновления получат модели GranTurismo и GranCabrio.

У кроссовера Levante тоже появится вариант с электрической силовой установкой.

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