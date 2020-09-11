Volkswagen показал новый кроссовер, который может появиться в России

Немецкая компания расширит свой модельный ряд новым кроссовером, который недавно был официально анонсирован производителем.

Анонс сопровождался тизерным изображением и сообщением, в котором говорится, что презентация нового кроссовера состоится 13 октября и будет проходить на территории США.

В первую очередь модель меньше Tarek будет предназначен для американского рынка, однако модель будет глобальной и появится, в том числе и в России.

По некоторым данным, речь идет об автомобиле Tarek, который будет представлять собой слегка перелицованный вариант Tharu. Его серийную сборку организуют на предприятии в Мексике.

Модель Tharu продается на китайском рынке уже около двух лет. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 2,0-литровым ДВС с отдачей 186 л.с.

В паре с двигателями работает только роботизированная КП, которая работает с передне- и полноприводной системами.