87 процентов россиян могут купить только подержанные автомобили

Это показали данные исследования маркетплейса Сберавто, опубликованные «РБК».

Как выяснили специалисты, россияне при смене автомобиля смогут купить себе только машину с пробегом.

Так ответили 87% респондентов, отмечая, что при выборе машины на вторичном рынке они будут обязательно обращать внимание на ее техническое состояние, пробег и историю ДТП.

Лишь каждый десятый российский автомобилист сможет себе позволить покупку нового авто. Еще 10% заявили, что рассматривают покупку машины у дилера по программе трейд-ин.

Половина респондентов заявила, что будет обращать внимание на техническое состояние транспортного средства, и это самый важный критерий при выборе авто с пробегом.

Также немаловажными критериями выбора были названы: история ДТП, пробег, стоимость и число владельцев по ПТС.

Треть автомобилистов говорит, что немаловажно при выборе и состояние кузова, а также краски.

Среди тех, кто сможет позволит покупку новой машины, ключевым при выборе назвали стоимость и комплектации, а еще четверти россиянам оказались важны специальные предложения и стоимость ТО.