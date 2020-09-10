Honda объявила цены на обновленный кроссовер Honda CR-V для РФ

Обновленный вариант кроссовера вышел на российский рынок в четырех комплектациях Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige с двумя силовыми установками.

Одним из двигателей является двухлитровый агрегат SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. при 189 Нм, а вторым двигателем является 2,4-литровый ДВС.

Его мощность составляет 189 л.с. при 244 Нм. В паре с силовыми установками работает вариатор, который передает крутящий момент на все колеса.

Уже в минимальной комплектации для обновленного кроссовера заявлен электропривод складывания зеркал, обогрев зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контроль, 8 подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, а также система контроля усталости водителя и многое другое.

В топовых вариантах предложат светодиодные фары и противотуманки, а также подрулевые лепестки и датчик. Минимальная стоимость кроссовера составляет 2 299 900 рублей, а самая дорогая комплектация оценена в 2 939 900 рублей.