На российском рынке прибавили в цене четыре популярные модели немецкой марки.

На изменение цен обратили внимание специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые авто в стране. Так, выяснилось, что Volkswagen повысил цены на четыре модели в России, среди которых Passat, Polo, Tiguan и Touareg.

Сумма удорожания в зависимости от модели и комплектации составила 20-150 тыс. рублей, а в процентном выражении показатель составляет 0,9-6,3%.

Так, Passat в некоторых комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей минимум, а за счет появления новой версии Respect с роботизированной КП модель стала дороже на 120 тыс. рублей в сравнении с вариантом, оснащенным механикой.

У Polo все комплектации прибавили в цене 29 тыс. рублей, а кроссовер Tiguan теперь обойдется на 20 тыс. рублей дороже в большинстве комплектаций. Что касается кроссовера Touareg, то у него все комплектации стали дороже на 100 тыс. рублей.