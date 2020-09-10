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Запорожский автозавод начал производство автомобилей Groupe Renault

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Пресс-служба Запорожского Автомобилестроительного Завода в четверг объявила о запуске сборки автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.
Как говорится в пресс-релизе, чтобы реализовать проект на производственной площадке в Запорожье провели серьезную и масштабную модернизацию, благодаря которой предприятие стало соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.

«Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды «Сделано в Украине» будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault» – сказал Макс Миссан, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия.

Стоит отметить, что о каких конкретно моделях авто идет речь информации не предоставили.

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