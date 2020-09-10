Toyota открыла предзаказ на обновленный Land Cruiser Prado в РФ

У обновленной версии японского внедорожника для европейского рынка произошли изменения в моторной гамме, списке оборудования, а еще он стал доступен в новой спецверсии.

Дилеры Toyota в РФ начали продажи обновленного Toyota Land Cruiser Prado, у котором 2,8-литровы дизель был модернизирован, за счет чего его мощность увеличилась, а динамические характеристики изменились.

Теперь мотор выдает не 177 лошадиных сил мощность, а 200 л.с. С такой силовой установкой ускорение от 0 до 100 км/ч осуществляется за 9,9 секунды, что на 2,8 секунды быстрее.

Максимальная скорость не изменилась и составляет 175 л.с. Дизельная версия обновленного Toyota Land Cruiser Prado теперь оценена от 3 887 000 рублей, тогда как минимальная стоимость внедорожника с 2,7-литровым бензиновым двигателем стартует от 2 656 000 рублей.

Что касается изменений в оснащенности, то теперь у автомобиля есть цветной центральный экран на 9 дюймов, а также появилась мультимедийная система с поддержкой смартфонов.

Что касается новой версии, то она получила название Black Onix и будет отличаться лишь элементами, а также шильдиками и надписями с указанием принадлежности модели к специальной серии.

Минимальная цена спецверсии составит 4 696 000 рублей за версию с 4,0-литровым бензиновым двигателем в пятиместном исполнении. Также Black Onyx будет доступен для семиместной модификации и с 2,8-литровым дизелем.