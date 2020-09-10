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Land Rover объявил цены на обновленный Defender в России

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Компания Land Rover объявила о начале приема предзаказов на новое поколение внедорожника Land Rover Defender и сообщила, что первые партии автомобилей доберутся до дилеров осенью.
Новый Land Rover Defender представили на авторынке РФ в пяти комплектациях по цене от 4 060 000 рублей.

В максимальной комплектации Defender X автомобиль обойдется в 7 042 000 рублей. Модель будет доступна в следующих комплектациях: Standard, S, SE, HSE и топовой X.

Уже в начальной версии у внедорожника будет светодиодная оптика, мультимедийная система с навигацией, камера кругового обзора и адаптивная пневмоподвеска.

Также стоит отметить, что во всех комплектациях внедорожника будет подогрев ветрового стекла, руля, передних сидений и форсунок омывателя, а также дистанционный запуск двигателя.

Что касается моторной гаммы российской версии модели, то она представлена тремя силовыми установками, среди которых «мягкий» гибрид на базе бензинового двигателя мощностью 400 л.с., а также дизельные агрегаты с отдачей 200 и 249 л.с.

В паре с двигателями будет работать только 8-сутпенчатая автоматическая КП.

Land Rover Land Rover Defender
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