Российские аналитики рассказали о продажах новых автомобилей на европейском рынке и выяснили, что авторынок РФ в августе поднялся на второе место в Европе.

Крупнейшим автомобильным рынком Европы по-прежнему остается Германия, где по итогам прошлого месяца было реализовано 251 044 авто, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Российский авторынок оказался на второй строчке. По предварительным подсчетам аналитиков, в нашей стране было реализовано около 130 тыс. машин без учета продаж коммерческих моделей.

В тройке лидеров располагается Франция с показателем 103 631 ед., а это на 11,3% больше.

Четвертый результат показала Италия, где объёмы реализованных машин сократились на 0,4% до 88 801 ед.

Ну и на пятой строчке находится британский рынок с отрицательной динамикой 5,8% и объёмами продаж 87 226 ед.