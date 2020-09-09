После пандемии коронавируса, из-за которой в первой половине года наблюдалась отрицательная динамика продаж новых авто, авторынок Китая начал восстанавливаться.

Как сообщили аналитики, Продажи автомобилей в Китае выросли в августе на 8,9%, а это рекордный показатель роста с мая 2018 года.

В прошлом месяце на китайском рынке было реализовано 1,7 млн новых машин. При этом производство авто сократилось на 0,2% до 1,6 млн ед.

Самыми востребованными автомобилями в стране являются те, что собираются на предприятии FAW-Volkswagen.

Продажи совместного предприятия составили 194 тыс. ед., что на 16,9% больше. На втором месте оказались машины, выпускаемые на СП SAIC-Volkswagen – 144 тыс. ед. (-10,4%).

На третьей позиции оказалось СП SAIC и General Motors – 131 тыс. шт. (+20,5%). Кроме этого, серьезный рост продаж наблюдается в сегменте люксовых машины (+32%) и «зеленых» авто (+43,7%).