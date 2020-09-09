НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

В России провели опрос среди автомобилистов и выяснили, что большинство респондентов стараются снизить расходы на топливо и делают это разными способами.

Как сообщает РБК, ссылаясь на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 56% водителей пытаются уменьшить траты на топливо.

Еще 44% респондентов заявили, что не предпринимают никаких попыток сэкономить на топливе. Среди тех, кто старается сэкономить 39% говорят о том, что стали придерживаться плавного стиля езды.

Еще 13% опрошенных рассказали, что реже пользуются кондиционером, а еще 11% автомобилистов стараются реже ездить на машине.

Также опрос показал, что для 24% водителей заправка обходится очень дорого, а для 62% россиян траты ощутимы, но не критичны.