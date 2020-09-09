Volkswagen запатентовал в России новую семиместную модель

Немецкий автопроизводитель на территории РФ запатентовал внешность своего нового бизнес-вэна, который пока представлен только на китайском рынке.

Речь идёт об автомобиле Viloran, который является самым большим автомобилем, созданным на базе MQB.

Его патентные изображения были опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Volkswagen продает свой минивэн только в Китае, но в дальнейшем его предложат и на других рынках, возможно даже и на российском, где он составит конкуренцию моделям Mercedes-Benz V-Class и Toyota Alphard.

Длина машины составляет 5 346 мм, ширина — 1 976 мм, высота — 1 781 мм, а расстояние между осями будет 3 180 мм.

В Китае роскошный семиместный Viloran предлагается с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с.

Пару агрегату составит 8-диаппазоный «автомат». Также будет предлагаться и гибридная версия, но она появится позже. Минимальная стоимость автомобиля составляет 286 тыс. юаней или 3,2 млн рублей.