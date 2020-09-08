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Легендарный ЗИЛ возродили в версии полноприводного внедорожника

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Автор рендерных изображений полагает, что возрожденный ЗИЛ будет интересен американским военным.
В сети появились изображения ZIL Colonel. Это компьютерная визуализация, созданная независимым дизайнером.

Автор изображения показал, как мог бы выглядеть ЗИЛ в виде полноразмерного внедорожника, ведь именно большие автомобили любят в США.

Напомним, ЗИЛ как марка больше не существует, и скорее всего ее никогда не возродят.

Легендарный ЗИЛ возродили в версии полноприводного внедорожника

СМИ, увидев изображения предположили, что такой внедорожник для американских военных создадут на агрегатах марки Jeep, причем у нее позаимствуют 6,4-литровый двигатель HEMI V8 и обязательно сделают бронированную версию с возможностью установки навесного оборудования.

 

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