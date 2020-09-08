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Hyundai показал на видео Tucson нового поколения

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Презентация нового поколения кроссовера состоится 15 сентября. Tucson будет представлен в онлайн-формате, причем мероприятие будет проведено в Сеуле и Лос-Анджелесе.
Недавно корейская компания на видео показала четвертое поколение Hyundai Tucson. Видео оказалось тизерным, поэтому в нем невозможно полноценно рассмотреть внешность, за исключением дневных ходовых огней, которые встроены в ячеистую радиаторную решетку.

Новый Hyundai Tucson получит в салоне большой экран вместо классической панели приборов, а также в салоне кроссовера установят большой сенсорный дисплей на центральной консоли, при этом традиционный селектор трансмиссии будет заменен на сенсорное управление.

Ожидается, что в Tucson под капотом установят 2,5-литровый атмосферный ДВС и автоматическую восьмиступенчатую трансмиссию.

Также будет предлагаться 1,6-литровый турбированный силовой агрегат. Привод в корейском представителе SUV предложат передний и полный с системой электронного управления HTRAC

hyundai Hyundai Tucson
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