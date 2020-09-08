Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью

Разработкой цифровой панели занималась независимая компания CMGAISD.

В CMGAISD заявили, что начали отгрузку панелей приборов для Vesta и XRAY.

Первые образцы цифровой панели приборов переданы клиентам 7 сентября, причем панели предоставили для тестовой эксплуатации.

Пока компания отгрузила минимальную партию панели приборов, но судя по заявкам на официальной странице CMGAISD, компания уже приняла достаточное количество заявок для выпуска крупной партии цифровой приборки, но когда она будет выпущена не сообщается.

Стоимость цифровой комбинации приборов составляет 35 000 рублей, причем при оформлении по предоплате цена падает до 27 500 рублей.

Ожидается еще выход цифровой панели с экраном высокого разрешения – 1920 на 720 пикселей, цена такого варианта составит 45 000 рублей.