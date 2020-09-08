Рейтинг лучших малолитражных автомобилей

Сегодня, для многих обитателей крупных, и не очень, городов,предпочтительнее и удобнее перемещаться не на общественном транспорте а на личном автомобиле. Когда начинается выбор самой подходящей модели, приходится соотносить собственные предпочтения и симпатии с суровой действительностью. Не всегда имеющиеся финансовые средства позволяют осуществить давнюю мечту. Приходится выбирать среди того, что доступно.

Когда денег не достаточно, выбор предстоит сделать в сторону приобретения бюджетного автомобиля, малолитражного и компактного, доступному большинству автолюбителей. Остаётся определиться какой модели и производителю отдать свои честно заработанные средства. На основании многочисленных исследований и изучения отзывов ведущих экспертов именитого и авторитетного автопортала, специализирующихся на автомобильном транспорте, был составлен список наиболее подходящих в таком случае моделей.

Mercedes Benz A class

По ряду параметров безоговорочный лидер среди своих «одноклассников». Манёвренный, быстрый, с безупречным интерьером. Практичный, комфортабельный и вместительный. В адрес этой модели невозможно найти каких либо замечаний, разве, что некоторое навесное оборудование расположено не слишком удобно для пользования.

BMW 1-Series

Оснащенный бензиновым двигателем идеальный вариант для уверенного маневрирования в условиях перегруженных транспортом улиц наших городов. Отличная управляемость, устойчивость в скоростных поворотах, стильный внешний вид и насыщенная комплектация опциональными системами вызовет настоящий восторг у своего владельца. Особо востребована у молодёжи, максимально безопасен и комфортен. Единственный минус — на задних сидениях тесновато.

Audi A1 Sportback

Стильный и динамичный. Со спортивным характером и салоном премиум-класса. Широкая линейка двигателей. Быстрый разгон и отличная управляемость с момента своего появления пленивший многих покупателей и фанатов марки. Один минус — их уже не производят. Но можно найти относительно свежее изделие на вторичном рынке. Независимо от фактического пробега авто будет в отличном состоянии.

Kia Picanto

Всё большее число покупателей отдают свои предпочтения производителю из Кореи. Этот автомобиль леко маневрирует на дороге с любой загруженностью, потребляя символические 5 литров бензина на 100 км. Главное преимущество — достаточно высокая, 161 мм, подвеска, более всего подходящая для наших дорог. Цена доступна большинству нуждающихся в обновлении транспортного средства. Незначительный минус — внутренний простор салона создан за счёт багажника. Его практически нет. Но при эксплуатации в городе багажник используется редко.

Citroen C3 Aircross

Самый простой и неприхотливый в эксплуатации и обслуживании автомобиль в своём классе. Прекрасный внешний вид привлекает внимание. Отличная шумоизоляция и малый расход топлива привлекает всё больше покупателей. Насыщен электроникой и системами безопасности. В ранних моделях отмечена слабость подвески, устранённая с практическим опытом использования.

Volkswagen Golf

Одна из самых популярных машин у потребителя, оценившего быстроту разгона, отличную отделку салона при максимальной степени защищённости при множестве необходимых опций. С этим авто владельцы не спешат расставаться. Цены на вторичном рынке достаточно высоки, потому как машина неприхотлива и бюджета в обслуживании, надёжна и обладает исключительными ходовыми характеристиками.

Mazda 2

Очень практичная малолитражка, доказавшая свои достоинства на наших дорогах с самой наилучшей стороны. Манёвренная, стильная и экономичная, с необычным экстерьером и комфортным салоном. Неприхотлива в обслуживании и манёвренна в условиях перегруженного городского потока транспорта.

Suzuki Jimny

Долгожитель наших дорог. За время эксплуатации, а это почти два десятка лет, устранены все недостатки и проведены все технические усовершенствования, сохраняющие интерес у пользователей. Сегодня это полноприводный малолитражных мини-джип с широкой линейкой двигателей и всех типов АККП. Значительный клиренс — 210мм. позволяет преодолевать любые препятствия. Быстрый и манёвренный автомобиль, идеально подходящий как для поездок по городу, так и вне благоустроенных дорог. Маленький минус — незначительный объём багажника. При таких внешних габаритах сделать его вместительнее просто невозможно.

Nissan March/Micra

Прекрасно зарекомендовавшая себя на наших дорогах модель, прошедшая рестайлинг и вернувшаяся в новом облике сразу стала востребована теми, кто ранее по достоинству оценил все её достоинства. Салон очень вместителен. Расход топлива не выше, чем у других в своём классе. Очень удобна при парковке, так как занимает мало места. Бюджетна по цене. Всё находящееся в авто функционально и практично, без особых изысков и претензий.

Chevrolet Spark

Комфортная, юркая, легко заводится даже при наших морозах с малым расходом топлива. Скромная комплектация и маленький багажник. Всё это не может разочаровать поклонников марки и тех, кто пользовался похожими моделями с именем Шевроле.

Любой желающий может подобрать для себя подходящего железного коня. Для этого достаточно располагать требуемой суммой на покупку, а поиски и подбор желаемого цвета не займёт много времени. Всё необходимое можно очень быстро найти и приобрести без особых хлопот и проблем.

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