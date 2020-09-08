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Компанию Tesla назвали самой опасной компанией мира

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Опасной компания является для инвесторов, так как акции компании по мнению главы аналитической компании New Constructs сильно переоценены.
Компанию Tesla назвали самой опасной компанией мира из-за переоцененных акций, которые в любой момент могут рухнуть.

В этом уверен аналитик крупной компании в общении с журналистами телеканала CNBC.

Этот человек уверен, что справедливыми актуальные котировки акций производителя электрокаров были бы только в том случае, если доля Tesla на рынке была минимум 40%.

При этом такого показателя компания не сможет добиться даже к 2030 году, уверен аналитик.

По его данным, американский автопроизводитель выпускает порядка 57 тыс. ед. продукции, а если посчитать, что акции Tesla переоценены в 159 раз.

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