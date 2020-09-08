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Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра

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Новинка от немецкой компании создавалась для рынка Китая и в линейке модели она станет самой доступной и маломощной.
Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра, который оказался на 200 тыс. юаней дешевле, чем ранее.

Новая начальная версия внедорожника по уровню оснащенности будет такая же, как и базовый вариант глобальной модели, но при этом в ней предложат маломощную силовую установку.

Речь идет о двухлитровом ДВС, работающем в паре с 9-ступенчатой автоматической КП и системой привода на все колеса.

Новая модификация разгонится до 100 км/ч за 8,0 секунды. Мощность мотора составляет 258 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 370 Нм.

Стоимость новинки составляет 1 429 800 юаней или 15,7 млн рублей.

Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с мотором на 2,0 литра

mercedes-benz Mercedes-Benz G-Class
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