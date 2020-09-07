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Концерн Volkswagen планирует догнать и обогнать Tesla к 2023 году

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Немецкая компания реализует свой план по электрификации автомобилей, который был разработан после дизельгейта.
В планах автопроизводителя выпустить много новых моделей, оснащенных гибридной или полностью электрической установкой.

Наряду с выпуском новинок, Volkswagen намерена наращивать объёмы производства и продаж. К 2023 году концерн Volkswagen планирует догнать и обогнать Tesla, выпуская более 1,5 млн электрокаров в год.

В этом компании поможет не только выпуск новинок, но также строительство и запуск нового предприятия. На этом заводе планируется выпуск от 900 тыс. до 1,5 млн автомобилей ежегодно.

Именно эта производственная площадка сможет производить в три раза больше электрокаров, чем строящееся предприятие Tesla в Германии.

Кроме объемов производства и продаж, в Volkswagen намерены стать лучше еще в области разработки программного обеспечения.

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