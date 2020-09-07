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KIA Seltos установил новый рекорд продаж в России в августе

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Российское подразделение компании опубликовало отчет по продажам своих автомобилей за прошлый месяц.
В августе дилеры марки KIA реализовали 19 818 новых машин, улучшив результат на 7%. С начала года объёмы проданных авто с начала года сократились на 20% до 119 075 экземпляров.

Автопроизводитель на рынке остается лидером среди иномарок, но доля его сократилась до 13,5%, тогда как годом ранее показатель был 14,1%.

KIA Seltos установил новый рекорд продаж в России в августе, когда было реализовано 1 783 экземпляра модели, что стало лучшим результатом с момента ее выхода на рынок.

При этом самым востребованным авто марки в стране остается Rio. Его объёмы продаж составили 7 664 ед., а это на 10% лучше.

Второй самой продаваемой моделью является кроссовер Sportage, который показал падение на 25% до 2 898 ед. третий результат показал KIA Seltos.

kia Kia Seltos
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