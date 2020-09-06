Названы самые распространенные в РФ кроссоверы и внедорожники

Специалисты агентства «АвтостатИнфо» опубликовали результаты нового исследования, в котором рассказали о самых распространенных представителях сегмента SUV в российском автопарке по состоянию на середину года.

В указанный период аналитики насчитали 11 млн кроссоверов и внедорожников, среди которых чаще всего встречаются Lada 2121.

Парк этой модели составил 985,6 тыс. экземпляров или 9% от автопарка. Вторым самым распространенным автомобилем указанного сегмента является Chevrolet Niva (646,8 тыс. шт.), а в тройку входит японский кроссовер Toyota RAV4 с показателем 442 тыс. шт.

В первой пятерке лидеров расположились еще Renault Duster (422,7 тыс. ед.) и UAZ Hunter (384,7 тыс. ед.), а в десятку еще входят Toyota Land Cruiser — 346,8 тыс. ед., KIA Sportage — 337 тыс. ед., Nissan Qashqai — 332 тыс. ед., Nissan X-Trail — 318,4 тыс. ед. и Mitsubishi Outlander — 275 млн ед.