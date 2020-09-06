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Hyundai и Kia отзывают 591 тыс. автомобилей в США

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Почти в 600 тыс. автомобилей марок есть вероятность утечки тормозной жидкости.
Как стало известно, американским СМИ, Hyundai и Kia отзывают 591 тыс. автомобилей в США.

Как выяснилось, в моделях, которые попадают под отзыв, есть вероятность утечки тормозной жидкости, а она может спровоцировать возгорание двигателя.

Проблема может быть в седанах Оптима в количестве 440 тыс. экземпляров, выпущенных в 2013-2015 гг., в Kia Sorento 2014 и 2015 года выпуска, а также во внедорожниках Hyundai Santa Fe, которые сошли с конвейера в период с 2013 по 2015 годы.

Отзывная кампания начнется с 15 и 23 октября для автомобилей Kia и Hyundai.

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