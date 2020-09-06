Китайская компания сообщила о результатах своей деятельности на российском рынке по итогам августа.

В указанный период российские продажи Changan в августе выросли в 3,8 раза и составили 901 реализованный экземпляр.

В четыре раза рост продаж наблюдается за период с начала года, когда объёмы реализованных авто марки составили 3 788 единиц.

В прошлом месяце лучше всех продавался компактный кроссовер Changan CS35 Plus, на долю которого пришлось 41% от общего объема.

На втором месте оказался внедорожник Changan CS75FL с долей 30%, а в тройке лидеров расположился кроссовер CS55 – 24,5%.