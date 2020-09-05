Honda привезет в Россию обновленный кроссовер CR-V

Пресс-служба японской компании анонсировала скорый старт продаж обновлённого кроссовера Honda CR-V.

Точную дату старта продаж популярного во всем мире кроссовера озвучат 7 сентября, пишет портал Autonews.

Все подробности про обновленную российскую версию Honda CR-V пока не раскрывают, и пока есть только одна официальная фотография, судя по которой модель получит минимальное количество внешних изменений.

Кроссовер получит немного изменённую радиаторную решетку, слегка обновленный бампер и другие противотуманные фары.

Год назад аналогичные изменения были проведены для американского рынка. Сейчас Honda CR-V в России предлагают с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., а также 2,4-литровым 186-сильным ДВС.

Honda CR-V у российских дилеров сейчас стоит от 2 243 900 рублей.