Главная » Новости

АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Представители марки LADA начали продажи новой комплектации LADA Largus Cross. В новом исполнении пятиместная версия универсала Largus Cross предлагается за 849 900 рублей, семиместный вариант новинки оценили в 864 900 рублей.
Специальная версия Largus Cross Quest для клиента является более выгодной, так как установленное в ней дополнительное оборудование стоит на 20 процентов дешевле, чем этот же комплект в розницу.

Специальная версия кросс-версии универсала получила новые кресла с комбинированной обивкой ткани и искусственной кожи, а еще заявлена трехступенчатая регулировкой обогрева.

Помимо этого LADA Largus Cross Quest получил улучшенную шумоизоляцию.

АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
LADA Largus Cross Quest от обычных версий можно будет отличить по новым колесным дискам, черным глянцевым корпуса боковых зеркал и шильдикам.

АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest

lada Lada Largus Lada Largus Cross Quest
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика