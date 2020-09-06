АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest

Представители марки LADA начали продажи новой комплектации LADA Largus Cross. В новом исполнении пятиместная версия универсала Largus Cross предлагается за 849 900 рублей, семиместный вариант новинки оценили в 864 900 рублей.

Специальная версия Largus Cross Quest для клиента является более выгодной, так как установленное в ней дополнительное оборудование стоит на 20 процентов дешевле, чем этот же комплект в розницу.

Специальная версия кросс-версии универсала получила новые кресла с комбинированной обивкой ткани и искусственной кожи, а еще заявлена трехступенчатая регулировкой обогрева.

Помимо этого LADA Largus Cross Quest получил улучшенную шумоизоляцию.



LADA Largus Cross Quest от обычных версий можно будет отличить по новым колесным дискам, черным глянцевым корпуса боковых зеркал и шильдикам.