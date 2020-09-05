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Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

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В компании Subaru рассказали о новинках, которые доберутся до российского рынка в следующем году.
Как выяснили журналисты Autonews.ru, российский офис компании готовит к выходу на рынок как минимум две новинки и как оказалось речь идет об обновлённых автомобилях.

Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году, а это будет кроссовер XV и вседорожный универсал Outback.

Обновленный кроссовер, как сообщается, выйдет в первой половине года, а ближе к середине года появится и обновленный вариант универсала Outback.

Последний был представлен еще весной прошлого года. Подробности о российских спецификациях моделей пока не раскрывают.

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