Накануне Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам новых автомобилей на российском рынке за август.

В отчете указано, что российский авторынок по итогам августа просел на 0,5%, а лидером среди автопроизводителей остается «АвтоВАЗ».

Что касается продаж по сегменту кроссоверов и внедорожников, то самым продаваемым в нем остается Hyundai Creta, который к тому же показал и положительную динамику продаж. Его объёмы составили 7 632 ед., а это на 38% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположился Volkswagen Tiguan с результатом 3 334 ед., а это на 6% больше. В тройке лидеров располагается Renault Duster с показателем 3 101 ед., а на четвертом и пятом месте оказались KIA Sportage и Toyota RAV4, у которых объемы продаж составили 2 898 и 2 534 ед.

В десятке самых популярных кроссоверов РФ еще оказались: LADA 4×4 (2 473 ед., -7%), Hyundai Tucson (2 371 ед., +44%), Nissan Qashqai (1 833 ед., -15%), Renault Kaptur (1 785 ед., -26%) и KIA Seltos (1783 ед.).

Kia Seltos впервые попал в список самых популярных кроссоверов РФ, на что обратили внимание аналитики.