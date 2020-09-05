Уже скоро марка Dacia на европейском рынке представит новые версии бюджетных моделей Sandero, Sandero Stepway и Logan.

Недавно автопроизводитель опубликовал в Сети изображения, на которых и показали эти модели. Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года. Эти автомобили переживут смену поколений и получат новую платформу.

Так, седан и хэтчбеки будут созданы на платформе CMF-B, которая также используется в автомобиле Renault Clio.

При этом для бюджетных моделей платформа будет немного модернизирована, чтобы снизить расходы при производстве.

Что касается внешности, что Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года должны серьезно изменится, но при этом они останутся узнаваемыми, но получат современный дизайн.

Среди ярких изменений стоит отметить появление светодиодных фар ближнего света. В салоне должен появится большой экран мультимедийной системы и новые материалы отделки.

В линейке двигателей, как ожидается, будут представлены бензиновые трехцилиндровые установки с отдачей от 65 до 100 л.с., а также гибридная система на базе 1,6-литрового ДВС.

Дизельная линейка будет представлена только 1,5-литровым агрегатом с отдачей 85 или 115 л.с. Премьера автомобилей должна состояться до конца осени.