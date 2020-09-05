Компания Infiniti привезла в Россию купе Q60 с новым мотором

Подразделение компании Infiniti в России сообщило о старте продаж новой версии купе Q60.

Как сообщили представители бренда, у российских дилеров в продаже появилось купе с новым двухлитровым двигателем.

Эта силовая установка будет доступна только в комплектации Premium, а работает она с 7-скоростным автоматом с функцией ручного переключения, а также заднеприводной системой.

Мощность двигателя составляет 211 лошадиных сил. В списке оснащенности этой комплектации предложат отделку салона светлой или темной кожей, элементы из алюминия, спортивные сидения с регулировкой в 8 направлениях, а также в новинке будут спортивные элементы во внешности и колесные диски на 19 дюймов.

Кроме этого, в списке оснащенности заявлена электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система помощи при экстренном торможении (BA), ABS, а также система динамической стабилизации (VDC).

Стоимость купе Q60 с новым мотором составляет 3 399 000 рублей.