Государственные программы, разработанные для поддержки автопрома, уже не первый год позволяют увеличивать спрос на новые машины.

В этом году программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволили продать в стране более 120 тыс. новых авто.

На реализацию программ в этом году было выделено более 45 млрд рублей, да и к тому же действие программ расширили.

Как сообщили корреспонденты «ТАСС», ссылаясь на слова представителя Минпроторга, Программы льготного автокредитования на 2021 год продлят в России, но какая сумма будет выделена на их реализацию пока не сообщается.

Напомним, что с 1 июля максимальная стоимость автомобиля доступного по льготному кредитованию была увеличена до 1,5 млн рублей, а купить новую машину стало возможным для семьи с одним ребенком, хотя ранее это было доступно только для семей с двумя и более детьми.