Российский авторынок в конце лета показал отрицательную динамику продаж, о чем 4 сентября сообщила Ассоциация Европейского бизнеса.

По данным АЕБ продажи новых автомобилей на рынке РФ в августе упали на 0,5% и составили 137 517 экземпляров.

При этом стоит отметить, что по итогам июля авторынок РФ продемонстрировал положительную динамику, хотя за 8 месяцев года наблюдается падение на 16,9%.

С начала года на российском рынке было продано 880 198 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей.

Автомобили Лада по-прежнему являются самыми продаваемыми в стране. Их объёмы продаж в августе составили 28 621 ед., что хуже на 5%.

На втором месте по объемам находится KIA, дилеры которой увеличили продажи на 7% до 19 818 ед.

В тройке лидеров снова оказалась Hyundai (17 462 ед., +24%), а в первой пятерке еще числится Volkswagen 11 400 ед. (+34%) и Renault 10 906 ед. (-16%).

В десятке самых популярных автобрендов еще оказались Skoda (9 001 ед., +28%), Toyota (7 132 ед., -22%), ГАЗ (3 856 ед., -27%), Nissan (3 852 ед., -35%) и УАЗ (2 910 ед., -10%).