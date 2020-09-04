Новая версия Ларгуса была анонсирована еще в середине лета, а недавно АвтоВАЗ объявил о старте продаж новинки и озвучил ее стоимость.

АвтоВАЗ объявил цены на обновленный Lada Largus Cross Quest, который будет отличаться от стандартных версий оформлением и дополнительным оборудованием.

Ранее предполагалось, что модель в новом исполнении обойдется на 58 тыс. рублей дороже, но на деле сумма прибавки составила 46 тыс. рублей.

То есть пятиместная версия универсала получила ценник 841 тыс. рублей, а семиместный вариант обойдется в 864 900 рублей.

В таком исполнении автомобиль будет иметь черные глянцевые корпуса зеркал, особый дизайн колесных дисков, а также его будут отличать шильдики с указанием принадлежности к спецверсии.

В салоне такой модификации также будет некоторые отличия в виде новых передних сидений, оборудованных трехступенчатым подогревом, а также комбинированной отделки с применением ткани и экокожи.

Lada Largus Cross Quest будет приводиться в движение прежним 1,6-литровым двигателем с отдачей 106 л.с., пару которому составляет пятискоростная механика.