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Компания УАЗ продемонстрировала необычную УАЗ «Буханку» 

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Ульяновский автозавод в социальной сети опубликовал изображение, в котором показал фургон УАЗ-452, известный так же как «Буханка».

На снимке продемонстрировали новую внешность легендарной модели, которую для нее создал дизайнер Андрей Давыдов.

Дизайн для фургона на рендере представили к столетию СССР.

В социальных сетях компания опубликовала изображение и попросила подписчиков оценить эскиз, приняв участие в голосовании, где предоставляется четыре варианта ответа.

Для «Буханки» предложили необычные зеркала заднего вида, измененный бамперы, белый цвет кузова, широкую колесную базу и полностью переработанную переднюю часть.

В целом пользователи положительно отнеслись к дизайну, но некоторым оформление не понравилось.

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