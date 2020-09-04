Рессоры: устройство, принцип работы

Рессоры считаются упругими элементами автомобильной подвески. Их назначение заключается в передачи нагрузки рамы или кузова на ходовую часть и в снижении последствий ударов, толчков во время прохождения автомобиля по кочкам. Рессоры призваны обеспечивать транспорту плавное движение, а владельцу — комфортную поездку. Сегодня каждая деталь используется на грузовых машинах и прицепах. Редко, когда ее можно встретить на легковых машинах любого типа. Тем не менее, это незаменимая часть конструкции транспорта, обеспечивающее плавную, беспрепятственную езду.

Устройство, принцип работы

Рессора — конструкция из стальных листов, фиксируемых хомутами и накладки. Она прикрепляется к кузову посредством заднего и переднего кронштейна, накладок, амортизаторов, буферов, лонжеронам и стремянок. Рессора — изгибающаяся деталь, подобно торсионной балки. Она представлена в автомобиле не в одном количестве. Точное количество зависит от марки, веса, подъемности груза и других параметров транспорта.

Принцип работы детали прост. Устройство в процессе движения автомобиля передает поступающую нагрузку на ходовую кузовную или рамную часть. Под воздействием прилегающих амортизаторов, колебания кузова от детали погашаются. В результате, движение становится более мягким и плавным.

Виды

эллиптической;

торсионной;

пружинной.

Эллиптическая рессора похожа на эллипс. Делится на подвиды. Бывает полу-, четверть- и трехэллиптической. Торсионная рессора работает за счет упругого стержня, скручивающегося во время движения. Используется на бронемашинах. Пружинная рессора используется в железнодорожном вагоне. В основе ее конструкции стоит цилиндрическая, коническая, параболоидная или тарельчатая пружина.

Есть четвертый вид, который используется на легковых машинах — амортизатор. Он выступает гасителем ударной нагрузки и является незаменимым элементом двигательной системы. Амортизатор бывает телескопическим и рычажным.

В результате, рессора — незаменимый компонент двигательной системы. Это деталь, которой не страшна плохая дорога. Она универсальна при торможении, разгоне или повороте. Бывает нескольких видов. Вне зависимости от разновидности, главной ее задачей служит создание комфортной езды для водителя. Сохранность двигателя и других систем от резких ударов и колебаний.

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