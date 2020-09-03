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Парковочные столбики и их польза

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Для эффективного использования пространства автостоянки и прилегающей к дому территории можно воспользоваться разными способами. Владельцы офисных центров и жильцы многоэтажных домов решают эту задачу при помощи разнообразных парковочных ограждений.

Сфера использования и главные функции столбиков для парковки

Среди различных видов ограждений для парковки одним из самых распространенных являются парковочные столбики. Они позволяют решать следующие задачи:

  • ограничить доступ к тротуарам для авто;
  • разграничить проезжую и пешеходную части для обеспечения безопасности пешеходов;
  • оградить территорию автопарковки;
  • разделить парковочные места в целях эффективного использования пространства.

Компания ЦентрДорСнаб предлагает ограждения, которые могут устанавливаться как на закрытых, так и на открытых парковках. Возле многоэтажных домов их размещают по желанию жильцов, но есть и такие места, где установка ограждений для парковки является обязательной:

  • аэропорты, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры;
  • ТРЦ и бизнес-центры;
  • культурно-образовательные заведения, административные учреждения;
  • парки, спортивные комплексы и т. п.

Главные разновидности парковочных столбиков

Все существующие модели столбиков для парковки делятся на стационарные и мобильные. От выбора определенной разновидности напрямую зависит цена ограждения. Стационарные ограничители для парковки являются радикальным ограничительным средством. Чаще всего их изготавливают из металлических труб, минимальный диаметр которых составляет пятьдесят миллиметров, а длина – не менее пятидесяти сантиметров.

Мобильные столбики служат для временного ограждения автостоянки. Их зачастую покупают автовладельцы, живущие в многоквартирных домах, чтобы забронировать парковочное место и защитить придомовую территорию от заезда посторонних авто. Обычно мобильные парковочные ограничители производятся из резины и пластмассы, окрашиваются в яркие цвета и покрываются светоотражающими полосами, что позволяет использовать их круглосуточно.

Характеристики парковочных столбиков в значительной мере зависят от материала их изготовления. Но какой бы материал ни использовался в этих целях, все модели данных изделий для эффективного выполнения своих функций должны обладать

высокой прочностью, продолжительным сроком эксплуатации и климатической стойкостью.

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