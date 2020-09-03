С каким двигателем скутер выбрать: двухтактным или четырехтактным?

Если вы планируете купить скутер в Киеве, очень важно обратить внимание на разные характеристики, к числу которых можно отнести грузоподъемность, подвеску, наличие определенных габаритов и пр. Но в первую очередь, необходимо определить какой скутер купить в Киеве: двухтактный или четырехтактный?

Для того, чтобы разобраться какой вариант лучше, рассмотрим более подробно характеристики каждого.

Некоторые люди считают, что наличие большего количества тактов лучше для скутера, однако можно сказать, что это заблуждение, которое может обойтись начинающему водителю в достаточно большую сумму.

Скутера между собой отличаются мощностью, расходом топлива, надежностью и принципом работы в целом. Можно говорить о том, что каждый из моторов имеет свои преимущества и слабые стороны. Для того, чтобы понять основные слабые стороны, необходимо разобраться с главными принципами работы каждого из видов двигателей.

В зависимости от того, сколько тактов устанавливается на скутер, цена меняется. Двухтактные стоят дороже, но эта разница компенсируется дальнейшими расходами на заправку, поскольку 4-х тактные более экономны и надежны.

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Что мощнее: 2-тактный или 4-тактный двигатель?

Как правило, двухтактные двигатели скутера мощнее четырехтактных, поскольку двухтактные избавляются от отработанных газов в емкости поддувки, что позволяет увеличить мощность в полутора раза. Но есть и скутера с двухтактным двигателем, которые уступают по мощности и динамике четырехтактным. Речь идет о старте, поскольку четырехтактные быстрее набирают скорость и держат обороты. Но с другой стороны, двухтактные лучше проявляют себя на больших скоростях. Выбрать скутер в хорошем состоянии можно на сайте https://dvako.com.ua/, где продается лучшая мототехника в Киеве.

В целом, необходимо опираться не на вид двигателя, а на его надежность. Дольше прослужит скутер с четырехтактным двигателем, поскольку в нем организована более эффективная подача масла. Кроме того, сама конструкция четырехтактного двигателя более проста, это положительно сказывается на обслуживании транспортного устройства, поскольку мастеров, которые могут отремонтировать четырехтактный двигатель больше, а стоимость ремонта соответственно дешевле.