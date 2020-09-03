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Официально представлен обновленный кроссовер Peugeot 3008

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Компания Peugeot обновила и представила свой кроссовер Peugeot 3008, который изменился сильно внешне, а также получил изменения в салоне.
Обновленная версия модели поступит в продажу в конце года, а ее серийная сборка ведётся на предприятии во Франции.

У кроссовера изменилась решетка радиатора, появилась оптика в стилистике моделей 508 и 208, новый передний и задний бамперы, а также колесные диски на 19 дюймов.

Кроме этого, кроссовер получил расширенную цветовую гамму. В салоне автомобиля теперь установлена виртуальная панель приборов с 12,3-дюймовым экраном, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, новые сидения с функцией массажа, беспроводная зарядка и аудиосистема на 515 Вт.

Официально представлен обновленный кроссовер Peugeot 3008

Список оборудования пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю, в числе которых функция распознавания дорожных знаков, система контроля за усталостью водителя, система слежения за движением автомобиля в пределах одной полосы и многое другое.

Что касается силовой гаммы, то Peugeot 3008 теперь представлен в двух гибридных модификациях, где одна переднеприводная мощностью 225 л.с., а вторая имеет полный привод и мощность 300 л.с.

Кроссовер в последней только на одной электротяге преодолеет 59 км, а первая версия получила запас 56 км. Обычные ДВС по-прежнему доступны для кроссовера.

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peugeot Peugeot 3008
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