Volkswagen придумал имя для внедорожника на электротяге

Новую торговую марку немецкий автопроизводитель запатентовал на территории Европы.

В Европейском патентном ведомстве Volkswagen зарегистрировал название e-Thing. Судя по патентной заявке, такое название будет использоваться для нового электромобиля с внедорожным потенциалом.

По предварительным данным, речь идет о серийной версии прототипа ID.Buggy. Этот автомобиль был показан в прошлом году на мотор-шоу в Женеве.

В основе этого, как и других электрокаров располагается платформа MEB. Электромобиль представляет собой багги, в котором нет крыши, а в движение его приводит установка мощностью 204 л.с.

Заявленное время разгона автомобиля составляет 7,2 секунды до первой сотни, а запас хода составит 250 км.

По предварительным данным, электрокар внедорожник от немецкой компании появится на рынке в 2025 году.