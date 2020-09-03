Главная » Новости

Volkswagen придумал имя для внедорожника на электротяге

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Новую торговую марку немецкий автопроизводитель запатентовал на территории Европы.
В Европейском патентном ведомстве Volkswagen зарегистрировал название e-Thing. Судя по патентной заявке, такое название будет использоваться для нового электромобиля с внедорожным потенциалом.

По предварительным данным, речь идет о серийной версии прототипа ID.Buggy. Этот автомобиль был показан в прошлом году на мотор-шоу в Женеве.

Volkswagen придумал имя для внедорожника на электротяге

В основе этого, как и других электрокаров располагается платформа MEB. Электромобиль представляет собой багги, в котором нет крыши, а в движение его приводит установка мощностью 204 л.с.

Заявленное время разгона автомобиля составляет 7,2 секунды до первой сотни, а запас хода составит 250 км.

По предварительным данным, электрокар внедорожник от немецкой компании появится на рынке в 2025 году.

Volkswagen придумал имя для внедорожника на электротяге Volkswagen придумал имя для внедорожника на электротяге

volkswagen
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика