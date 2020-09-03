Представитель итальянского бренда официально подтвердил, что из модельного ряда Ferrari исчезла модель Ferrari GTC4Lusso.

По словам представителя компании, вместо этого автомобиля в линейке шутинг-бреков появится кроссовер Purosangue.

Ferrari прекратила производство модели Ferrari GTC4Lusso, хотя такое решение смогли принять не сразу и информацию о прекращении выпуска ранее даже опровергали.

Стоит отметить, что GTC4Lusso в 2016 году стала заменой модели FF. В движение автомобиль приводится 6,3-литровым 12-цилиндровым ДВС мощностью 690 л.с. при 697 Нм крутящего момента.

Система привода у автомобиля была только полноприводная, но годом позднее компания предложила его заднеприводную модификацию с 3,9-литровой 610-сильной установкой, работающей в паре с 7-скоростной роботизированной КП.