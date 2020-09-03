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Hyundai рассекретил кроссовер Tucson четвертой генерации

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Компания Hyundai официально анонсировала премьеру нового поколения кроссовера Tucson.
Накануне презентации Hyundai рассекретил кроссовер Tucson четвертой генерации, опубликовав тизерные изображения, на которых частично раскрывается дизайн экстерьера и салона.

Согласно данным компании, кроссовер будет представлен 15 сентября в режиме онлайн. При создании нового Tucson дизайнеры компании использовали стилистику от прототипа Vision T.

Его габариты в сравнении с предшественником изменились в большую сторону, а еще кроссовер будет представлен в двух модификациях с разными размерами, при этом обе модели будут иметь название Tucson. В салоне нового поколения также произошло немало изменений.

Hyundai рассекретил кроссовер Tucson четвертой генерации

Так, для более бюджетных версий предложат классические аналоговые шкалы в стиле BMW, а более дорогие комплектации будут оснащены виртуальной панелью приборов с 10,25-дюймовым экраном.

Кроме этого, в новой генерации модели будет шайба для управления климатом, беспроводная зарядка для гаджетов, климат-контроль, USB-разъём и розетка на 12V. Линейка двигателей будет представлена новым 2,5-литровым ДВС семейства Theta3, в паре с которым работает 8-скоростной автомат.

Какие еще силовые установки получит Hyundai Tucson пока неизвестно, но предполагается, что для европейского рынка его предложат с подзаряжаемой установкой.

Hyundai рассекретил кроссовер Tucson четвертой генерации

hyundai Hyundai Tucson
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