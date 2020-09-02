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Основные услуги автоюриста

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Все проблемы, которые связаны с транспортом в правовом поле, решают с помощью юриста. Сравнительно недавно появилась даже новая профессия, люди работают изначально с уклоном в эту узкую специализацию.

Содержание
  1. Обязанности профессионала
  2. Квалификация автоюриста
  3. Оказываемая помощь

Обязанности профессионала

Автоюрист способен оказывать разнообразные услуги населению. К нему обращаются физические лица,  а также предприниматели и крупные компании. Среди обязанностей встречаются:

  • Оформление продажи и покупки автомобиля или же нескольких;
  • Ведение дела в случае ДТП. Включена работа от выяснения обстоятельств и оформления в ГАИ до судебных тяжб с виновниками или страховой компанией;
  • Представление в суде по делу, связанному с автотранспортом;
  • Ведение дел между владельцами автомобилей и компаниями, в частности страховыми, ремонтными или же иными, которые обслуживают авто.

В целом это все обязанности юриста, но с уклоном именно в транспортную сферу. Нередко компании, которые занимаются перевозками людей, грузов, нанимают автоюриста в штат.

Квалификация автоюриста

В этой сфере для достижения высокого уровня профессионализма, человек должен детально знать все законодательство, связанное с транспортом. Это огромное количество нормативных документов и актов.

Также необходим опыт сотрудничества с разнообразными сторонними компаниями и ведения дел после ДТП в судах. Фактически человек должен совмещать способность быть адвокатом на заседании, нотариусом в процессе оформления бумаг, а также юристом, когда необходимо разобраться детально в конкретных условиях.

Оказываемая помощь

Каждый клиент должен понимать, что далеко не всегда открытый конфликт с разбирательством в суде – это лучший вариант. Многие приходят за этими просьбами к автоюристу, хотя дело легко можно решить миром.

В первую очередь профессионал изучает детально все вопросы, представляет перед заявителем варианты решения проблемы. Часто именно грамотной консультации на начальном этапе дел с авто не хватает, чтобы добиться лучшего результата и мирных договоренностей между всеми участниками конфликта. В том же случае, если судебные разбирательства неизбежны, автоюрист может вести дело с самого начала, тщательно выясняя подробности происшедшего, до решения суда и его обжалования при необходимости.

При возникновении ДТП, угона, порчи имущества или же при оформлении купли-продажи авто, именно автоюрист поможет разобраться с любыми нюансами.

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